Salone del Libro l' Umbria porta a Torino la Marcia della Pace

All'apertura del Salone del Libro a Torino, l'Umbria ha portato la sua Marcia della Pace, un evento che si svolge ogni anno per promuovere la nonviolenza e il disarmo. La regione ha deciso di dedicare una giornata alla pace, con un corteo che ha attraversato il centro cittadino. La presenza umbra si inserisce tra le iniziative del salone, sottolineando l'impegno della regione nel promuovere valori di convivenza e dialogo. Durante l'evento, sono stati distribuiti materiali informativi e svolti discorsi pubblici.

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