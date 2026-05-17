Salone del Libro l' Umbria porta a Torino la Marcia della Pace

Da perugiatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'apertura del Salone del Libro a Torino, l'Umbria ha portato la sua Marcia della Pace, un evento che si svolge ogni anno per promuovere la nonviolenza e il disarmo. La regione ha deciso di dedicare una giornata alla pace, con un corteo che ha attraversato il centro cittadino. La presenza umbra si inserisce tra le iniziative del salone, sottolineando l'impegno della regione nel promuovere valori di convivenza e dialogo. Durante l'evento, sono stati distribuiti materiali informativi e svolti discorsi pubblici.

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"La Regione Umbria ha voluto fortemente un assessore alla Pace, e oggi siamo orgogliosi di aver portato qui a Torino un momento di condivisione forte, che unisce il senso della presenza dell'Umbria al Salone del Libro con il messaggio di nonviolenza: l'Umbria contrappone la chiamata alle armi con. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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