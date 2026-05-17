Torchiarolo scommette sulla terra | al via il Job Day per l' agricoltura del futuro
A Torchiarolo si svolge un evento dedicato al settore agricolo, con un focus su innovazione e opportunità di lavoro. Venerdì 22 maggio, presso la sala consiliare del Comune in via Colombo 1, si terrà un laboratorio di orientamento professionale rivolto alle discipline agricole. L'iniziativa coinvolge la comunità locale e mira a promuovere nuove prospettive occupazionali nel settore. L'incontro si inserisce in un progetto che punta a rafforzare il rapporto tra agricoltura e innovazione tecnologica.
TORCHIAROLO - Agricoltura, innovazione e opportunità occupazionali si incontrano a Torchiarolo. venerdì 22 maggio prossimo, presso la sala consiliare del Comune, in via Colombo 1, prende il via un importante Laboratorio di orientamento al Lavoro interamente focalizzato sulle discipline. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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