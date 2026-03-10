Il futuro del lavoro tra tradizione e innovazione | Job Day con gli chef stellati

A Erchie si svolge il Job Day, un evento dedicato al mondo del lavoro che vede protagonisti chef stellati e giovani in cerca di opportunità. L’iniziativa fa parte del progetto “Job Suite”, un programma che mira a promuovere strategie di orientamento professionale e a favorire il rilancio dell’occupazione locale. L’appuntamento si svolge in una giornata dedicata a incontri e approfondimenti.

ERCHIE – Il progetto "Job Suite: strategie di orientamento professionale per il rilancio dell'occupazione"entra nel vivo. Il prossimo 14 marzo, la prestigiosa cornice dell'Atrio di Palazzo Ducale di Erchie, ospiterà un evento esclusivo "Enogastronomia e opportunità lavorative", che unisce.