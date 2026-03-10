Il futuro del lavoro tra tradizione e innovazione | Job Day con chef stellati

A Erchie si svolge il “Job Day”, un evento dedicato al settore del lavoro che vede protagonisti chef stellati e professionisti del settore. L’iniziativa fa parte del progetto “Job Suite”, che mira a promuovere strategie di orientamento professionale e a favorire il rilancio dell’occupazione. L’evento rappresenta un momento di incontro tra aziende, candidati e specialisti del settore culinario.

Si tratta di Antonella Ricci e Vinod Sookar. Gli Chef saranno protagonisti di una speciale degustazione. ERCHIE – Il progetto "Job Suite: strategie di orientamento professionale per il rilancio dell'occupazione"entra nel vivo. Il prossimo 14 marzo, la prestigiosa cornice dell'Atrio di Palazzo Ducale di Erchie, ospiterà un evento esclusivo "Enogastronomia e opportunità lavorative", che unisce orientamento al lavoro, eccellenza enogastronomica e valorizzazione del territorio. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di analizzare le potenzialità occupazionali di due pilastri dell'economia pugliese: il turismo religioso e il settore enogastronomico.

Il futuro del lavoro tra tradizione e innovazione: Job Day con gli chef stellatiERCHIE – Il progetto "Job Suite: strategie di orientamento professionale per il rilancio dell'occupazione"entra nel vivo.

Cena di Natale, stasera su Rai 1: musica, chef stellati e tradizione italiana con Antonella ClericiStasera 23 dicembre Rai 1 celebra il Natale con uno show evento guidato da Antonella Clerici: piatti iconici, canzoni natalizie e ospiti d'eccezione...

