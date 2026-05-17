In quartieri popolari, le strade sono deserte, con le serrande dei negozi abbassate e i cortili vuoti. Improvvisamente, si sente il rumore di un elicottero e arrivano circa cento carabinieri, che si muovono tra le piazze di spaccio. La presenza delle forze dell’ordine si concentra in queste zone, dove le attività illegali si svolgono da tempo. L’intervento si svolge nel cuore di aree note per la presenza di attività di droga e criminalità organizzata.

Le serrande dei negozi ancora chiuse, i cortili dei palazzi popolari vuoti e silenziosi, poi il rumore dell'elicottero dei carabinieri e l'arrivo di cento uomini dell'Arma. È iniziato così il blitz delle forze dell'ordine, ieri mattina, nelle roccaforti della droga del Quarticciolo e di Tor Bella Monaca. Prima, dal cielo, sono stati inviati i droni in avanscoperta, «lo strumento migliore - spiegano gli esperti - per monitorare l'area: si studia il terreno, i movimenti degli spacciatori e poi si mandano gli uomini sul campo». La scena è sempre la stessa: alla vista delle divise le giovani «vedette» iniziano a correre e a nascondere lo stupefacente, «le guardie, le guardie». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Tor Bella" e Quarticciolo. Con i carabinieri nel cuore delle piazze di spaccio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Blitz a Tor Bella Monaca e Quarticciolo: 100 carabinieri, elicotteri e droni assediano le piazze di spaccioUn'operazione straordinaria dei carabinieri del comando provinciale di Roma è in corso nei quartieri del Quarticciolo e di Tor Bella Monaca, due aree...

Sabato sott'assedio per Tor Bella Monaca e Quarticciolo: droni ed elicotteri in volo, 19 arresti nelle piazze di spaccioCento carabinieri in strada, supportati da droni, un elicottero, unità cinofile e pattuglie delle Api (aliquote di primo intervento).

Quarticciolo e Tor Bella, stretta anti-spaccio dei carabinieri: 24 arresti roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Blitz a Quarticciolo e Tor Bella Monaca: 19 arresti, sequestrate oltre 500 dosi di drogaCRONACA – È partito all’alba il maxi servizio straordinario di controllo dei Carabinieri nei quartieri romani del Quarticciolo e di Tor Bella Monaca, due delle zone considerate più delicate ... lanotiziaoggi.it

Blitz a Tor Bella Monaca e Quarticciolo: 100 carabinieri, elicotteri e droni assediano le piazze di spaccioOperazione straordinaria dei carabinieri a Roma contro lo spaccio: 100 uomini con droni, elicottero e cani nelle due periferie ... romatoday.it