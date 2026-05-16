Sabato sott' assedio per Tor Bella Monaca e Quarticciolo | droni ed elicotteri in volo 19 arresti nelle piazze di spaccio

Sabato di intenso intervento tra Tor Bella Monaca e Quarticciolo, con oltre cento carabinieri impegnati nelle operazioni di controllo. Le forze dell'ordine hanno impiegato droni e un elicottero per sorvegliare le zone, mentre sono state impiegate anche unità cinofile e pattuglie delle Api. Durante l'operazione sono stati effettuati numerosi controlli e sono stati arrestati 19 soggetti legati alle piazze di spaccio presenti nell'area. La presenza delle forze dell'ordine si è concentrata soprattutto nelle zone più degradate.

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