Disonora il padre e la madre al Salone del libro di Torino

Al Salone internazionale del libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio, sarà presentato il romanzo “Disonora il padre e la madre” scritto dall’autore Claudio Repek. L’evento si svolge al Lingotto, dove il libro sarà tra le opere esposte e discusse durante la manifestazione. La partecipazione di Repek si inserisce tra le numerose presentazioni e incontri previsti nel corso della fiera.

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