Disonora il padre e la madre al Salone del libro di Torino
Al Salone internazionale del libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio, sarà presentato il romanzo “Disonora il padre e la madre” scritto dall’autore Claudio Repek. L’evento si svolge al Lingotto, dove il libro sarà tra le opere esposte e discusse durante la manifestazione. La partecipazione di Repek si inserisce tra le numerose presentazioni e incontri previsti nel corso della fiera.
Il romanzo “Disonora il padre e la madre”, di Claudio Repek, sarà al Salone internazionale del libro che si terrà al Lingotto di Torino dal 14 al 18 maggio. Lo stand sarà quello della Casa Editrice Albatros, nel padiglione 2.Si legge nella quarta di copertina del noir: “All’improvviso ci sono.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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