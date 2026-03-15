Andrea Bajani riflette sui suoi trent’anni, spiegando di aver sempre vissuto in modo diverso rispetto all’età anagrafica. Da quando ricorda, ha percepito un senso di disallineamento tra la sua esperienza personale e i numeri ufficiali dell’età, senza mai sentire di condividere lo stesso ritmo o le stesse tappe di chi ha quella età.

D a che ho memoria, ho sempre vissuto fuori sincrono. Con questo intendo dire che non ho mai coinciso – o non mai sentito di coincidere – con l’età certificata dall’anagrafe. Che io avessi 11, 16, 20 o 26 anni, eravamo sempre in due. Quello che viveva i suoi giorni senza darsi troppa pena sul tempo e sulla propria età – e che potrei chiamare “io” con una certa onesta disinvoltura – e poi quell’altro, quello che appunto portava l’orologio, il burocrate del tempo ufficiale. I 30 anni di Dsquared2 tra streetwear, estetica da biker e un “arresto in flagranza” X Leggi anche › I 30 anni visti da scrittrici e scrittori. Sabrina Zuccato e il domani... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Andrea Bajani racconta i suoi 30 anni: "Da che ho memoria, ho sempre vissuto fuori sincrono. Con questo intendo dire che non ho mai coinciso - o non mai sentito di coincidere - con l’età certificata dall’anagrafe..."

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