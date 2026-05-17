Titoli a pagamento per il 77% dei docenti svalutano la professione docente | indagine Gilda-SWG

Un’indagine condotta da SWG per la Gilda degli Insegnanti rivela che il 77% dei docenti italiani considera negativamente i titoli a pagamento, ritenendoli un elemento che svaluta la professione. La ricerca si è concentrata sulla percezione degli insegnanti rispetto alla diffusione di credenziali formative ottenute attraverso enti di formazione e università online, evidenziando una preoccupazione diffusa tra i docenti riguardo all’impatto di queste qualifiche sulla qualità e sul valore del loro lavoro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui