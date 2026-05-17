Titoli a pagamento per il 77% dei docenti svalutano la professione docente | indagine Gilda-SWG
Un’indagine condotta da SWG per la Gilda degli Insegnanti rivela che il 77% dei docenti italiani considera negativamente i titoli a pagamento, ritenendoli un elemento che svaluta la professione. La ricerca si è concentrata sulla percezione degli insegnanti rispetto alla diffusione di credenziali formative ottenute attraverso enti di formazione e università online, evidenziando una preoccupazione diffusa tra i docenti riguardo all’impatto di queste qualifiche sulla qualità e sul valore del loro lavoro.
Secondo un’indagine quantitativa condotta da SWG per la Gilda degli Insegnanti, una larga maggioranza dei docenti italiani guarda con preoccupazione alla diffusione dei titoli formativi a pagamento, erogati da enti di formazione e università telematiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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