Autonomia scolastica | per il 66% dei docenti troppo potere ai dirigenti serve più collegialità Indagine Gilda-SWG

Un'indagine condotta da SWG per la Gilda degli Insegnanti rivela che il 66% dei docenti ritiene che ai dirigenti scolastici venga attribuito troppo potere nell'ambito dell'autonomia scolastica. La stessa ricerca evidenzia inoltre che molti insegnanti chiedono una maggiore partecipazione collegiale nelle decisioni che riguardano la scuola, puntando a un modello più condiviso e meno concentrato nelle mani di pochi. I dati raccolti riflettono le opinioni di un campione rappresentativo del mondo della scuola italiana.

Secondo un’indagine quantitativa condotta da SWG per la Gilda degli Insegnanti, il 66% dei docenti italiani intervistati si dichiara d’accordo con l’idea che l’attuale modello di autonomia scolastica abbia attribuito un potere eccessivo ai dirigenti scolastici e debba essere rivisto in direzione di una governance più orizzontale e partecipata. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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