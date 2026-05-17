Tiro a segno | la squadra neutrale domina l’ultima giornata degli Europei Junior

I Campionati Europei Junior di tiro a segno si sono conclusi questa settimana sulla pedana di Osijek, in Croazia. Durante l’ultima giornata, gli atleti appartenenti alla squadra neutrale hanno dominato la scena, ottenendo i risultati più significativi. La competizione ha visto una partecipazione di giovani atleti provenienti da diversi Paesi, con la squadra neutrale che ha ottenuto il maggior numero di medaglie e punteggi elevati. La manifestazione si è svolta senza ulteriori incidenti o eventi rilevanti.

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Terminano con un vero e proprio monologo degli atleti neutrali i Campionati Europei 2026 di tiro a segno riservati alla categoria Junior e andati in scena questa settimana sulla pedana di Osijek, in Croazia. La squadra russa, in gara con la sigla AIN, ha infatti monopolizzato la prova riservata alla pistola 25 metri trio femminile, vinta nella fattispecie dalla formazione B. Precisamente Valeria Ganakova, Sofia Smetankina ed Evgeniia Paderina si sono imposte ampiamente sulle connazionali Katsiaryna Ianova, Aliaksandra Piatrova d Alina Nestsiarovich, avendo la meglio con il sonorissimo risultato di 13-3, sintomo di un dominio ben evidenziato nel corso del Gold Medal Match. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno: la squadra neutrale domina l’ultima giornata degli Europei Junior ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tiro a segno, azzurrini d’argento nella carabina 3 posizione a squadre agli Europei juniorAgli Europei da 25/50 metri 2026 di tiro a segno scattano le gare della categoria junior e nella prima giornata arriva una medaglia d’argento per... Tiro a segno, Eva Vodopivec conquista il titolo agli Europei junior nella pistola sportivaSi assegna il penultimo titolo agli Europei junior 2026 di tiro a segno, in corso ad Osijek, in Croazia: nella pistola sportiva da 25 metri femminile... Tiro a segno: la squadra neutrale domina l’ultima giornata degli Europei JuniorTerminano con un vero e proprio monologo degli atleti neutrali i Campionati Europei 2026 di tiro a segno riservati alla categoria Junior e andati in scena ... oasport.it Tiro a segno, Eva Vodopivec conquista il titolo agli Europei junior nella pistola sportivaSi assegna il penultimo titolo agli Europei junior 2026 di tiro a segno, in corso ad Osijek, in Croazia: nella pistola sportiva da 25 metri femminile la ... oasport.it Oggi, 40 anni fa, la Steaua vinse la Coppa Europea dopo aver battuto il Barcellona 2-0 ai rigori reddit