Tiro a segno | la squadra neutrale domina l’ultima giornata degli Europei Junior

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Campionati Europei Junior di tiro a segno si sono conclusi questa settimana sulla pedana di Osijek, in Croazia. Durante l’ultima giornata, gli atleti appartenenti alla squadra neutrale hanno dominato la scena, ottenendo i risultati più significativi. La competizione ha visto una partecipazione di giovani atleti provenienti da diversi Paesi, con la squadra neutrale che ha ottenuto il maggior numero di medaglie e punteggi elevati. La manifestazione si è svolta senza ulteriori incidenti o eventi rilevanti.

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Terminano con un vero e proprio monologo degli atleti neutrali i Campionati Europei 2026 di tiro a segno riservati alla categoria Junior e andati in scena questa settimana sulla pedana di Osijek, in Croazia. La squadra russa, in gara con la sigla AIN, ha infatti monopolizzato la prova riservata alla pistola 25 metri trio femminile, vinta nella fattispecie dalla formazione B. Precisamente Valeria Ganakova, Sofia Smetankina ed Evgeniia Paderina si sono imposte ampiamente sulle connazionali Katsiaryna Ianova, Aliaksandra Piatrova d Alina Nestsiarovich, avendo la meglio con il sonorissimo risultato di 13-3, sintomo di un dominio ben evidenziato nel corso del Gold Medal Match. 🔗 Leggi su Oasport.it

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