Tiro a segno azzurrini d’argento nella carabina 3 posizione a squadre agli Europei junior
Nella prima giornata degli Europei junior di tiro a segno, si sono disputate le gare della categoria under 21. Tra i risultati più significativi, l’Italia ha conquistato una medaglia d’argento nella competizione a squadre di carabina 3 posizioni maschile, disputata sui 50 metri. La squadra italiana si è piazzata al secondo posto nella classifica a squadre, contribuendo così al bottino di medaglie della giornata.
Agli Europei da 2550 metri 2026 di tiro a segno scattano le gare della categoria junior e nella prima giornata arriva una medaglia d’argento per l’Italia: gli azzurrini sono secondi nella classifica a squadre della carabina 3 posizioni da 50 metri maschile. Nella carabina 3 posizioni da 50 metri maschile la finale individuale vede classificarsi ottavo Achille Renato Beretta, uscito di scena a quota 296.2. Oro al norvegese Jens Oestli, che centra il record del mondo di categoria con 360.2, davanti allo sloveno Maksimilijan Zaric, secondo con 355.3, ed allo svedese Jesper Johansson, terzo con 346.3. Escono nelle qualificazioni Tommaso Roberto,...🔗 Leggi su Oasport.it
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