Tiro a segno azzurrini d’argento nella carabina 3 posizione a squadre agli Europei junior

Nella prima giornata degli Europei junior di tiro a segno, si sono disputate le gare della categoria under 21. Tra i risultati più significativi, l’Italia ha conquistato una medaglia d’argento nella competizione a squadre di carabina 3 posizioni maschile, disputata sui 50 metri. La squadra italiana si è piazzata al secondo posto nella classifica a squadre, contribuendo così al bottino di medaglie della giornata.

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