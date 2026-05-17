Oggi alle 10.30 si tiene al Ridotto del Teatro l’ultimo concerto della stagione di Ferrara Musica, intitolato ’Timeless Vibes’. Lo spettacolo si presenta come un appuntamento cross-over, coinvolgendo diversi generi musicali. Il concerto rappresenta la chiusura delle attività stagionali e si svolge all’interno della sala del teatro, che ospita l’evento con un pubblico previsto. La manifestazione è inserita nel calendario ufficiale della stagione musicale del teatro.

Oggi, alle 10.30, al Ridotto del Teatro, la stagione di Ferrara Musica giunge al termine con l’appuntamento cross-over ’Timeless Vibes’. L’evento sceglie una chiave pop crossover per congedarsi dal suo pubblico, affidando la chiusura a un trio di solisti che hanno fatto della contaminazione stilistica e della ricerca sonora il fulcro della propria attività. Il pianista Pasquale Stafano, formatosi al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia e specializzatosi in ambito jazz, porta nel progetto un’esperienza maturata sui palchi di tutto il mondo, da Seoul a Hong Kong fino a Londra. Compositore raffinato con all’attivo numerosi album per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Timeless Vibes’ in scena al Ridotto. Il concerto si fa in tre

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