’Timeless Vibes’ in scena al Ridotto Il concerto si fa in tre
Oggi alle 10.30 si tiene al Ridotto del Teatro l’ultimo concerto della stagione di Ferrara Musica, intitolato ’Timeless Vibes’. Lo spettacolo si presenta come un appuntamento cross-over, coinvolgendo diversi generi musicali. Il concerto rappresenta la chiusura delle attività stagionali e si svolge all’interno della sala del teatro, che ospita l’evento con un pubblico previsto. La manifestazione è inserita nel calendario ufficiale della stagione musicale del teatro.
Oggi, alle 10.30, al Ridotto del Teatro, la stagione di Ferrara Musica giunge al termine con l’appuntamento cross-over ’Timeless Vibes’. L’evento sceglie una chiave pop crossover per congedarsi dal suo pubblico, affidando la chiusura a un trio di solisti che hanno fatto della contaminazione stilistica e della ricerca sonora il fulcro della propria attività. Il pianista Pasquale Stafano, formatosi al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia e specializzatosi in ambito jazz, porta nel progetto un’esperienza maturata sui palchi di tutto il mondo, da Seoul a Hong Kong fino a Londra. Compositore raffinato con all’attivo numerosi album per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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