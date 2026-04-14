Einstein Bohr e il cabaret quantistico | la grande scienza si fa spettacolo al Palazzo del Ridotto
A Cesena torna il dibattito sulla meccanica quantistica con un convegno intitolato
Torna a Cesena il dibattito sui grandi interrogativi della meccanica quantistica con il convegno ‘Il Paradosso della realtà fisica’, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto. Due giornate di studio e approfondimento che vedranno la partecipazione di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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