Thuram sulla mancata convocazione di Khephren con la Francia | Dispiace ma ha tutto per arrivare ad altissimi livelli

Durante una festa con l’Inter, l’allenatore ha parlato anche della situazione del fratello Khephren e della sua mancata convocazione nella nazionale francese. Ha espresso dispiacere per questa decisione, sottolineando che il giocatore possiede le qualità per raggiungere livelli molto alti nel calcio. La questione ha attirato l’attenzione, considerando le aspettative e il percorso del calciatore, che continua a lavorare per ottenere riconoscimenti più ampi.

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