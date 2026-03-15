Vlahovic spunta un retroscena sulla mancata convocazione con l’Udinese | ha detto a Spalletti che… La rivelazione

Vlahovic non è stato convocato per la partita contro l’Udinese e questa scelta ha generato diverse speculazioni. Secondo quanto riferito, il giocatore avrebbe comunicato a Spalletti le sue condizioni prima della gara. La notizia è stata resa nota da fonti vicine alla squadra, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali della mancata presenza. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media sportivi.

Vlahovic, spunta un retroscena sulla mancata convocazione con l’Udinese: ha detto a Spalletti che. La rivelazione sulle condizioni del serbo. Niente colpi di testa, né rischi inutili. La gestione del rientro di Dusan Vlahovic segue una linea di estrema prudenza, dettata in primis da Luciano Spalletti. Il tecnico toscano era stato chiaro: inutile forzare i tempi per poi rischiare una ricaduta che comprometterebbe i mesi decisivi di aprile e maggio, fondamentali per blindare l’obiettivo Champions League. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il serbo ha recepito il messaggio e, con grande maturità, venerdì ha scelto di non partecipare alla trasferta di Udine, comunicandolo direttamente al tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic, spunta un retroscena sulla mancata convocazione con l’Udinese: ha detto a Spalletti che… La rivelazione Articoli correlati Vlahovic Juve, retroscena sulla mancata convocazione per l’Udinese: perchè si è deciso di posticipare il rientro. Il motivodi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve: le indiscrezioni svelano i motivi della prudenza dello staff medico che ha spinto a posticipare il rientro... Vlahovic Juve: il Barcellona ha detto no al centravanti serbo, che ora può rinnovare con i bianconeri. Il retroscenadi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve: il Barcellona ha detto rifiutato di prendere il centravanti serbo, che ora può rinnovare con la Vecchia... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vlahovic spunta un retroscena sulla... Temi più discussi: Fabrizio Romano - Juventus, ottimismo per il rinnovo di Vlahovic: le cifre. E spunta un retroscena sul Barcellona; Bergomi svela un retroscena sui problemi dell'Inter nel fare mercato: Fuori dall'Italia non trovano un giocatore adatto!; La Juventus deve mandare via 10 giocatori, Cassano drastico e poi ipotizza: Questo giocatore del Napoli andrà da Spalletti; Calhanoglu alle prese con un nuovo infortunio: svelati i tempi di recupero del centrocampista dell'Inter. Fabrizio Romano - Juventus, ottimismo per il rinnovo di Vlahovic: le cifre. E spunta un retroscena sul BarcellonaPrende corpo il possibile rinnovo di Vlahovic con la Juventus: gli ultimi aggiornamenti e un retroscena. msn.com Rinnovo Vlahovic-Juventus, c’è la svolta: il piano di Comolli e retroscena SpallettiRinnovo Vlahovic Juventus – Attenzione al possibile colpo di scena intorno al futuro di Dusan Vlahovic. Non è affatto escluso che alla fine il centravanti serbo possa rimanere in bianconero. Stando al ... fantamaster.it #Vlahovic e la dritta di #Spalletti per tornare al top: tra campo e rinnovo, ecco cosa filtra x.com Arrivabene: “Sogno Donnarumma alla Juventus. Vlahovic Un mix tra Verstappen e Leclerc, ma da solo non ti porta all’obiettivo”. Siete d’accordo “Mi manca più la Formula 1 del calcio. Amo essere operativo e in prima linea, come quando ero team facebook