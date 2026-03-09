Ultimissime Inter LIVE | Thuram verso la non convocazione tutto pronto per il derby con il Milan

Nelle ultime ore, si parla di un possibile esclusione di Thuram dalla lista dei convocati per il prossimo derby contro il Milan. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle scelte della squadra e le ultime novità relative alla formazione nerazzurra. Tutti i dettagli vengono condivisi per tenere i tifosi informati sugli sviluppi prima della partita.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 8 MARZO. Conferenza stampa Chivu post Milan Inter: «Ecco come sta Bastoni e come mai non ha giocato Calhanoglu. E’ stata una partita a cazzotti». La conferenza stampa di Chivu dopo Milan Inter: le parole del tecnico. Milan Inter 1-0: il derby è rossonero, i nerazzurri escono tra i rimpianti e le proteste. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Juve senza Thuram, Spalletti deve reinventare il centrocampo: tre opzioni al vaglio. Le ultimissime verso il Derby d'Italia

