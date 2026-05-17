Thuram ancora protagonista nella festa Scudetto | fa infuriare i tifosi del Milan – FOTO

Durante i festeggiamenti per lo Scudetto, un giocatore ha attirato l'attenzione mostrando un'asta con un disegno di un ratto che riprende i colori sociali del Milan. L'episodio ha suscitato reazioni tra i tifosi rossoneri, alcuni dei quali hanno espresso fastidio per questa scelta. La scena si è svolta in un momento di celebrazione, attirando l’attenzione dei presenti e generando commenti sui social network. Nessun altro dettaglio sugli altri protagonisti o sull’evento stesso è stato reso noto.

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di Stefano Cori Thuram scalda la festa Scudetto mostrando un due aste raffigurante un ratto con i colori sociali del Milan. Da diverse ore ormai sta andando in scena la parata Scudetto dell’Inter! Oltre 300mila tifosi nerazzurri si sono riversati nelle strade di Milano per festeggiare il 21° titolo della storia del club. Sul pullman scoperto è stato sollevato da Marcus Thuram uno stendardo a due aste che è un attacco verso i tifosi del Milan! Nella fattispecie, in questo stendardo, è raffigurato un ratto con i colori sociali del Milan. Una mossa che ha infiammato i tifosi nerazzurri presenti e che ha scatenato invece l’ira dei milanisti sui social. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram ancora protagonista nella festa Scudetto: fa infuriare i tifosi del Milan – FOTO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHIVU sotto la Nord, THURAM scatenato: È qui la festa dell'Inter | Interna21onale | Serie A | DAZN Sullo stesso argomento Juventus Sassuolo, il rigore che fa infuriare anche i tifosi dell’Inter: le immagini della discordia – FOTOdi Redazione Inter News 24Juventus Sassuolo e un calcio di rigore assegnato ai bianconeri che fa infuriare anche i tifosi interisti che ripensano al... Coppa Italia, tifosi dell’Inter contro Pedro: lo Scudetto del Napoli fa ancora maleNel bel mezzo della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, l’ingresso di Pedro non è stato per niente banale: il gol decisivo a San Siro dell’anno... Kalulu e Thuram fuori dal mondiale 2026, perplessità fra i tifosi della JuveLa scelta del CT Deschamps di lasciare a casa due colonne del club bianconero ha destato stupore fra i tifosi della Juve ... it.blastingnews.com Inter-Juventus, i fratelli Thuram ancora protagonisti discussi: arbitri e Var in confusioneSan Valentino a San Siro. Sabato prossimo è la festa dell'amore e in serata si gioca Inter-Juventus allo Stadio Meazza. Reduci dalla quinta vittoria di fila in Serie A dopo il pareggio nello scontro ... calciomercato.com