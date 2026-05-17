Nella classifica dell’airplay, il singolo “Rolling Stones” dei The Kolors si attesta come il brano più trasmesso in radio durante questa settimana. La canzone ha ottenuto il maggior numero di ascolti tra le diverse tracce presenti nelle rotazioni radiofoniche. La posizione in vetta riflette la sua diffusione e popolarità tra gli ascoltatori in questo periodo. Nessun altro brano ha superato “Rolling Stones” in termini di trasmissioni radiofoniche in questa settimana.

MILANO – “Rolling Stones”, l’ultimo singolo dei The Kolors, è il brano più ascoltato in radio della settimana. Dopo essersi posizionato come 2° più alta nuova entrata nella settimana di debutto, il brano conquista per la seconda volta il primo posto della classifica EarOne Airplay. Uscito lo scorso 27 marzo per Atlantic RecordsWarner Music Italy, il singolo è stato accompagnato da un videoclip con protagonisti Eva Henger – attrice e modella ungherese naturalizzata italiana – e Gianni Celeste, cantautore siciliano. “Rolling Stones” è un tuffo nel reggae più fresco e contagioso. Al suo interno si uniscono l’attitudine funk-pop della band al groove tropicale, questo è, per il loro sound, l’inizio di una nuova evoluzione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - The Kolors in vetta nell’airplay con “Rolling Stones”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Classifica Radio, i Kolors ritornano in vetta con “Rolling Stones”La Classifica Radio Earone stilata sui dati della settimana dall’8 al 14 maggio vede l’arrivo sull’affollatissimo podio con The Kolors, Serena...

Classica Radio, “Rolling Stones” dei Kolors conquista la vettaI brani provenienti dall’ultimo Festival di Sanremo rimangono ben ancorati alle posizioni più alte della Classifica Radio, insidiati dall’arrivo dei...

Al Mio Paese conquista la vetta Il brano di Serena Brancale, Levante e Delia è ufficialmente il più trasmesso in radio secondo EarOne Airplay. Sul podio anche: American Girls di Harry Styles Rolling Stones dei The Kolors x.com

Classifica airplay settimana 20.2026: The Kolors in vetta con Rolling Stones, Serena Brancale e Lady Gaga sul podioClassifica Earone airplay settimana 20.2026: The Kolors in vetta con Rolling Stones, Serena Brancale e Lady Gaga sul podio. Tutta la top 10 radio. lifestyleblog.it

The Kolors primi in radio, grande efficienza tv per Tiziano Ferro e Giorgia: dimezzati i brani di Sanremo 2026Terza settimana e terzo cambio in vetta dopo l’esodo sanremese in radio: i The Kolors conquistano la vetta con Rolling Stones, ma l’efficienza televisiva dice Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia. fanpage.it