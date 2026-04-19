I brani presentati all’ultimo Festival di Sanremo continuano a dominare la classifica radio, rimanendo tra i più ascoltati. I Kolors con la loro canzone “Rolling Stones” sono riusciti a conquistare la prima posizione, superando gli altri pezzi in classifica. Nuovi singoli sono entrati nella top ten, pronti a essere ascoltati durante la stagione estiva. La classifica si aggiorna regolarmente, riflettendo le preferenze degli ascoltatori.

I brani provenienti dall’ultimo Festival di Sanremo rimangono ben ancorati alle posizioni più alte della Classifica Radio, insidiati dall’arrivo dei nuovi singoli, che ci faranno compagnia durante la stagione estiva. Vacci Piano di Emma feat Rkomi entra in top ten, salendo dalla #15 alla #10. Nel singolo firmato dall’artista salentina e Julien Boverod (Juli), la potenza vocale e la sensibilità artistica di Emma si incrociano con la personalità di Rkomi e nasce così una ballad intensa, che racconta della rabbia e del dolore che si prova nel mettere fine ad un amore che non fa più star bene. Dopo la vetta conquistata la scorsa settimana,...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classica Radio, “Rolling Stones” dei Kolors conquista la vetta

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Una raccolta di contenuti

Si parla di: Prove di dialogo fra musica popolare e classica; Classifica EarOne settimana 16 2026: The Kolors in vetta, Lady Gaga in Top 10.

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