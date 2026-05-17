Nella classifica Radio Earone aggiornata alla settimana dall’8 al 14 maggio, i The Kolors tornano in cima con il brano “Rolling Stones”. Sul podio si posizionano anche Serena Brancale, Levante e Delia, mentre tra gli altri artisti presenti ci sono Lady Gaga e Doechii. La graduatoria si basa sui dati di ascolto raccolti durante questo periodo, evidenziando le tracce più trasmesse dalle radio italiane. La top ten riflette le preferenze del pubblico e le rotazioni delle stazioni radio.

La Classifica Radio Earone stilata sui dati della settimana dall’8 al 14 maggio vede l’arrivo sull’affollatissimo podio con The Kolors, Serena Brancale, Levante, Delia, anche di Lady Gaga e Doechii. Sayf sale dalla #13 alla #10 con Buona Domenica. Il brano che segue il percorso di Tu Mi Piaci Tanto, è un travolgente mix tra tradizione del cantautorato genovese e sonorità latineggianti, che da vita ad un risultato esplosivo e dal forte impatto. Un racconto nitido e consapevole, in equilibrio tra immediatezza e profondità emotiva, in cui immagini appartenenti alla quotidianità s’intrecciano a sonorità leggere per raccontare, tra le righe, una distanza familiare fatta di assenze e promesse sospese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio, i Kolors ritornano in vetta con “Rolling Stones”

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