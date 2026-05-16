Il ritrovamento che riscrive la preistoria | scoperto un nuovo dinosauro da 27 metri le immagini impressionanti

In Thailandia, è stato rinvenuto un fossile di un dinosauro lungo circa 27 metri, il più grande mai scoperto nella regione del Sud-est asiatico. Il nuovo esemplare è stato chiamato Nagatitan chaiyaphumensis e si tratta di un esemplare appartenente a un gigante preistorico. Le immagini del ritrovamento mostrano resti ben conservati di questa creatura, che risale a milioni di anni fa. La scoperta ha attirato l’attenzione degli studiosi che studiano la storia dei dinosauri in quella parte del mondo.

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Un nuovo gigante della preistoria è stato scoperto in Thailandia. Si chiama Nagatitan chaiyaphumensis ed è il più grande dinosauro mai identificato nel Sud-est asiatico. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista scientifica Scientific Reports e permette agli studiosi di conoscere meglio gli animali che popolavano la regione oltre 100 milioni di anni fa. Il dinosauro viveva nel periodo Cretaceo, circa 113 milioni di anni fa. Si trattava di un enorme erbivoro dal collo lungo, appartenente al gruppo dei sauropodi, che secondo i ricercatori poteva raggiungere i 27 metri di lunghezza e pesare tra le 25 e le 28 tonnellate. Per rendere l’idea delle dimensioni, gli studiosi hanno spiegato che il suo peso equivaleva a quello di circa nove elefanti asiatici adulti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il ritrovamento che riscrive la preistoria: scoperto un nuovo dinosauro da 27 metri, le immagini impressionanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scoperta in Bretagna: L'Enorme Muro Sommerso del Mesolitico (Isola di Sein) Sullo stesso argomento “Da zero a quasi tre metri in poco tempo”: le impressionanti immagini di Passo Lanciano dopo la nevicata recordUna coppia residente a Passo Lanciano, comprensorio sciistico situato nell’Appennino abruzzese, racconta la portata dell’eccezionale nevicata che ha... Il paese molisano sotto due metri di neve, le immagini impressionanti | VIDEOA Capracotta oggi è passata la bufera, ma restano ancora i due metri di neve che questa ha portato nel borgo molisano. Un'ancora romana riemerge dopo duemila anni: l'incredibile scoperta nel Mare del Nord (che riscrive la storia marittima)Un'antica ancora romana è rimasta custodita sul fondale del Mare del Nord meridionale per quasi due millenni, protetta da uno strato di sabbia che ne ha bloccato ... ilmessaggero.it Iscrizione su pietra a Tivoli riscrive il passato del SantuarioRinvenuta a Tivoli epigrafe augustea che identifica la basilica del Santuario di Ercole Vincitore e conferma quanto scritto da Svetonio. nextme.it