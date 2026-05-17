Tesla ha annunciato un aumento di prezzo per i modelli Model Y destinati al mercato statunitense, concentrandosi in particolare sulle versioni più costose. La modifica si applica ai listini già in vigore, interessando le varianti premium del veicolo. L'azienda ha comunicato che questa decisione potrebbe avere ripercussioni sui margini di profitto, senza tuttavia specificare dettagli numerici o tempistiche precise. L'incremento interessa tutti gli acquirenti che scelgono le configurazioni di fascia superiore del Model Y.

? Domande chiave Quali modelli subiranno l'aumento di prezzo nei listini americani?. Come influirà questa strategia sui margini di profitto di Tesla?. Perché i prezzi delle versioni base rimangono invece invariati?. Quali competitor metteranno in crisi la nuova politica di Musk?.? In Breve Premium Rear-Wheel Drive e All-Wheel Drive aumentano di 1.000 dollari ciascuna.. Variante Performance AWD sale a 57.990 dollari con incremento di 500 dollari.. Modelli base RWD e AWD restano stabili a 39.990 e 41.990 dollari.. Strategia segue due anni di sconti e aggiornamenti design del 2026.. Tesla ha aggiornato i listini della Model Y negli Stati Uniti, introducendo un rincaro sui modelli premium dopo due anni di sconti aggressivi per massimizzare i margini di profitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tesla Model Y: rincari per i modelli premium negli Stati Uniti

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Tesla Model Y Juniper 2026 REVIEW Premium Long Range

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