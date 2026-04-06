I prezzi dei biglietti per la finale dei Mondiali 2026 negli Stati Uniti sono stati annunciati dalla Fifa e hanno raggiunto cifre record. La competizione si svolgerà nel 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico, e i rincari più evidenti riguardano i tagliandi più costosi. La decisione ha suscitato discussioni sul costo dei biglietti e sulla disponibilità per il pubblico più ampio.

La Fifa ha alzato i prezzi del biglietti più costosi per la Coppa del Mondo di calcio prevista nell’estate del 2026 negli Stati Uniti, in Canada ed in Messico. Per la finale dei mondiali un biglietto è arrivato a costare quasi 11mila dollari. La notizia è giunta dopo la definizione delle 48 squadre partecipanti alla Coppa del Mondo, tra le quali, com’è noto, l’Italia non ci sarà. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il prezzo dei biglietti per le partite sta alimentando numerose critiche nei confronti della Fifa, che starebbe rendendo il torneo praticamente inaccessibile ai tifosi a causa dei prezzi elevati. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Mondiali 2026, il calcio è solo per ricchi? Rincari choc per i biglietti: la cifra record per la finale negli Stati Uniti

L’Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio negli Stati UnitiIl ministro dello Sport di Teheran ha annunciato che l’Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio in programma in estate negli Stati Uniti.

MONDIALE 2026: BRUTTO COLPO PER L’ITALIA AI PLAYOFF!

Temi più discussi: Calendario dei Mondiali di calcio 2026: dove si giocano le partite inaugurali e finali e quante partite si disputano in Messico, Stati Uniti e Canada; Mondiale di calcio FIFA 2026; Il calendario dei Mondiali: le date e gli orari di tutte le partite; Anche Congo e Iraq vanno ai Mondiali: tutte le 48 qualificate.

Il presidente della FIFA ha detto che l’Iran parteciperà ai Mondiali di calcio, che si terranno anche negli Stati UnitiIl presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha detto che l’Iran parteciperà ai Mondiali di calcio e lo farà «nelle sedi previste». Infantino non ha dato altri dettagli, ma sembra voler fare intendere ... ilpost.it

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Su Truth il presidente degli Stati Uniti: "Aprite Hormuz, pazzi bastardi", altrimenti saranno colpiti centrali e ponti. La deadline è fissata alle 20 ora di Washington Stefano Fumagalli/Tg1 facebook

Le recenti dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti d’America, in particolare riguardo alla minaccia di colpire infrastrutture vitali dell’Iran come centrali elettriche, ponti e pozzi petroliferi, rappresentano una chiara violazione delle norme riconosciute del diritt x.com