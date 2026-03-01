Terza categoria - Gironi A e B | risultati gol e classifiche San Vito aggancia la Morianese Atletico Marginone tiene il passo
Nella ventunesima giornata di Terza categoria, i risultati hanno portato il San Vito a raggiungere la Morianese in classifica. Nell'incontro del girone A, tra le partite principali, si sono segnati diversi gol e sono stati aggiornati i punteggi. L'Atletico Marginone si conferma in buona forma, mantenendo il ritmo delle altre squadre. Il campionato prosegue con ancora molte sfide da disputare.
Ecco i risultati della ventunesima giornata di Terza categoria. Girone "A": Barga - Ligacutiglianese 5-0 (Marchi, Gonnella, Bitep, doppietta di Brucciani), Calcistica Popolare Trebesto - Atletico Peñarol 1-2 (autogol e gol di Stagi, Bechelli), Casciana Poggio - Giesse Barga 1-3 (Pellegrinetti, Balducci, Notini, Bertoli), Morianese - Lammari 1-1 (Lopresto, Fejzai), San Vito - Pescaglia 7-0 (doppiette di Zani e Paganelli, tripletta di Piegaia), Sporting Vagli - Coreglia 1-6 (Franchi, Zirhuka, Tulipano, quattro gol di Chiriacò), Villetta - Farneta 1-0 (Salotti); posticipo: domani, alle 21, Badia Pozzeveri - Spianate. Classifica: San Vito,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Terza categoria - Gironi "A» e "B»: risultati, gol e classifiche. La Morianese frena, l'Atletico Marginone no
