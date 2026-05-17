Terrore a piazza Mercato 15enne ferito a colpi di pistola

Nella notte a Napoli, un quindicenne è stato colpito da un colpo di pistola in piazza Mercato. Il ragazzo è stato condotto all’ospedale Pellegrini con una ferita a una gamba e, fortunatamente, non rischia la vita. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sui possibili responsabili. La zona è stata transennata e si stanno ascoltando testimoni per chiarire cosa sia successo.

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