Terrore a piazza Mercato 15enne ferito a colpi di pistola
Nella notte a Napoli, un quindicenne è stato colpito da un colpo di pistola in piazza Mercato. Il ragazzo è stato condotto all’ospedale Pellegrini con una ferita a una gamba e, fortunatamente, non rischia la vita. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sui possibili responsabili. La zona è stata transennata e si stanno ascoltando testimoni per chiarire cosa sia successo.
Quindicenne ferito da un colpo di pistola nella notte a Napoli. Il ragazzo è arrivato all’ospedale Pellegrini con una ferita d’arma da fuoco a una gamba, ma non è in pericolo di vita.Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 3 nei pressi di piazza Mercato. Gli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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