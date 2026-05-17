Napoli | sparatoria vicino piazza Mercato 15enne ferito a una gamba indaga la polizia
Nella notte tra ieri e oggi, intorno alle 3, una sparatoria si è verificata nei pressi di piazza Mercato a Napoli. Durante l'evento, un ragazzo di 15 anni è stato ferito a una gamba. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta o è rimasta ferita, mentre le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e raccogliendo prove.
Sparatoria nei pressi di piazza Mercato a Napoli: 15enne ferito a una gamba. È accaduto intorno alle 3 di stanotte, quando gli agenti delle Volanti della Questura di Napoli sono stati chiamati ad intervenire presso l'ospedale Pellegrini dove era appena stato ricoverato il ragazzino, ferito da un colpo d'arma da fuoco ad una gamba. Non in pericolo di vita, il giovane ha fornito la sua versione dei fatti che è al vaglio degli investigatori. Sul caso indagano gli agenti dell'ufficio prevenzione generale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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