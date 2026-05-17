Napoli | sparatoria vicino piazza Mercato 15enne ferito a una gamba indaga la polizia

Nella notte tra ieri e oggi, intorno alle 3, una sparatoria si è verificata nei pressi di piazza Mercato a Napoli. Durante l'evento, un ragazzo di 15 anni è stato ferito a una gamba. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta o è rimasta ferita, mentre le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e raccogliendo prove.

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