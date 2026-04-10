Napoli minorenne ferito a colpi di pistola in piazza Carolina | c’è un fermato

Nella piazza Carolina di Napoli, un minorenne è rimasto ferito a colpi di pistola. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo, considerato sospettato di aver esploso i colpi e di aver causato lesioni al ragazzo. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto subito dopo l’incidente, e il fermo è stato eseguito sulla base di elementi raccolti durante le indagini. La giovane vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso.

La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo gravemente sospettato di aver ferito un minorenne nel cuore della città. Il provvedimento, disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia su delega della Procura partenopea, riguarda i reati di lesioni personali e porto abusivo di arma in luogo pubblico, aggravati dal metodo mafioso. L’episodio risale alla sera del primo aprile in Piazza Carolina, a pochi passi dalla Prefettura. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il presunto aggressore, con il volto travisato e armato di pistola, sarebbe giunto sul posto a bordo di un ciclomotore guidato da un complice rimasto ignoto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, minorenne ferito a colpi di pistola in piazza Carolina: c’è un fermato Leggi anche: Napoli, minorenne ferito nella sparatoria in Piazza Carolina: fermato un 19enne Minorenne gambizzato in piazza Carolina a Napoli: fermato un 19enneAl 19enne vengono contestati i reati di lesioni personali e porto d'armi, commessi in piazza Carolina, nel cuore di Napoli, lo scorso 1° aprile. Temi più discussi: 15enne attirato in bagno e accoltellato in una scuola a Napoli: fermato un compagno 17enne; Napoli, minorenne ferito nella sparatoria in Piazza Carolina: fermato un 19enne; Ragazzino ferito con 4 colpi di pistola nei pressi di una discoteca ad Agnano, tre in manette; Napoli - Minorenne ferito da colpi d’arma da fuoco all'esterno di una discoteca: custodia cautelare per tre persone. Minorenne ferito nell’agguato a Napoli, fermato il 19enne vicino al clanLa scorsa notte la Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti del 19enne Renato Elia, ... internapoli.it Minorenne gambizzato in piazza Carolina a Napoli: fermato un 19enneAl 19enne vengono contestati i reati di lesioni personali e porto d'armi, commessi in piazza Carolina, nel cuore di Napoli, lo scorso 1° aprile ... fanpage.it Napoli diventa un racconto illustrato sui barattoli di Nutella Con la nuova limited edition “Nutella® Buongiorno” 2026, realizzata in collaborazione con Enit spa, il celebre brand dedica un vasetto al capoluogo partenopeo, inserendolo tra le 10 città d’arte itali - facebook.com facebook #Milan, #Allegri: "A -9 dall' #Inter dopo il ko di #Napoli, i primi due giorni difficili psicologicamente" x.com