Terribile incidente nel GP della Catalogna | paura per Alex Marquez e Pedro Acosta

Durante il Gran Premio della Catalogna di MotoGP, sul circuito di Barcellona, si è verificato un grave incidente che ha portato all'interruzione della gara con una bandiera rossa. L'incidente ha coinvolto tre piloti, tra cui Alex Marquez e Pedro Acosta, con Fabio Di Giannantonio che ha riportato danni minori. La collisione ha generato momenti di grande tensione tra i presenti e ha richiesto interventi di emergenza per i piloti coinvolti. Nessuna comunicazione ufficiale sulla loro condizione è stata ancora diffusa.

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Momenti di enorme tensione durante il GP della Catalogna di MotoGP sul circuito di Barcellona. La gara è stata interrotta da una bandiera rossa dopo un violentissimo incidente che ha coinvolto Alex Marquez, Pedro Acosta e, in modo marginale, anche Fabio Di Giannantonio. Lo schianto è avvenuto al 12° giro, in uno dei tratti più veloci del tracciato del Montmelò, mentre la corsa stava entrando nella fase decisiva. Il dramma si è consumato in pochi secondi. Pedro Acosta, che in quel momento era al comando della gara, ha accusato un improvviso problema tecnico sul rettilineo principale. La KTM ha perso velocità in maniera brusca proprio mentre alle sue spalle sopraggiungeva Alex Marquez, lanciato a forte velocità dopo una rimonta aggressiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terribile incidente nel GP della Catalogna: paura per Alex Marquez e Pedro Acosta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MOTOGP, SPAVENTOSO INCIDENTE IN CATALUGNA: PAURA PER MARQUEZ E ZARCO TRASPORTATI IN OSPEDALE Sullo stesso argomento Terribile incidente nel GP Catalogna di MotoGP: Alex Marquez tampona Acosta e si schianta sulle barrierePaura durante il GP della Catalogna della MotoGP: Pedro Acosta si ferma improvvisamente in rettilineo per un problema tecnico, Alex Marquez non... Motomondiale, Gp Catalogna: Acosta in pole davanti a Morbidelli e Alex Marquez. Male BagnaiaBARCELLONA – Pedro Acosta firma la pole position a Barcellona nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna a Barcellona di MotoGp. Terribile caduta in MotoGP: apprensione per Alex Marquez. Esposta la bandiera rossaBrutto incidente nel corso della gara lunga della MotoGP per quanto concerne il GP di Catalogna: a Barcellona, poco prima di metà gara, dato che si stava ... oasport.it Terribile incidente nel GP Catalogna di MotoGP: Alex Marquez tampona Acosta e si schianta sulle barrierePaura durante il GP della Catalogna della MotoGP: Pedro Acosta si ferma improvvisamente in rettilineo per un problema tecnico, Alex Marquez non riesce ... fanpage.it Un futuro nella MotoGP potenzialmente senza Marc Márquez? reddit