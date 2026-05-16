Durante le qualifiche del Gran Premio di Spagna di MotoGP a Barcellona, Pedro Acosta ha ottenuto la prima posizione in griglia. Seguono in seconda e terza posizione rispettivamente Franco Morbidelli e Alex Marquez. Francesco Bagnaia si è piazzato in una posizione più arretrata rispetto alle sue precedenti prestazioni. La sessione di qualifiche ha visto anche altri piloti impegnati nella ricerca del miglior tempo, con alcune sorprese e variazioni rispetto alle attese.

BARCELLONA – Pedro Acosta firma la pole position a Barcellona nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna a Barcellona di MotoGp. Lo spagnolo della Ktm è il più veloce con il tempo di 1’38’’068. A chiudere la prima fila quasi a sorpresa Franco Morbidelli, passato dal Q1 e secondo, e Alex Marquez. Cade Marco Bezzecchi, che dovrà partire dalla dodicesima posizione (quarta fila), mentre Bagnaia non passa nel Q2 ed è tredicesimo in griglia. Alle 15, la gara sprint assegnerà i primi punti del weekend catalano della MotoGp. ACOSTA – “Era passato tanto tempo dall’ultima pole (Motegi) e Sprint e gara non erano andate bene” – ha detto Pedro Acosta dopo le qualifiche. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Motomondiale, Gp Catalogna: Acosta in pole davanti a Morbidelli e Alex Marquez. Male Bagnaia

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