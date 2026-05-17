Durante la gara di MotoGp in Catalogna, iniziata alle 14, si è verificato un incidente nel rettilineo principale che ha coinvolto tre piloti. Uno dei motociclisti ha perso il controllo, causando un impatto violento e portando alla bandiera rossa. Tra i coinvolti ci sono stati anche due piloti italiani, uno dei quali è stato protagonista di un volo impressionante. L’incidente ha interrotto bruscamente la corsa e ha richiesto interventi di assistenza medica.

Bandiera rossa a metà gara in Catalogna, durante la gara di MotoGp iniziata alle 14. C’è stato infatti un bruttissimo incidente nel rettilineo principale che ha coinvolto tre motociclisti. Pedro Acosta ha infatti rotto improvvisamente in rettilineo, Alex Marquez l’ha preso ed è caduto demolendo completamente la moto. Coinvolto anche Fabio Di Giannantonio. Tutti i piloti sono coscienti, ma la gara si è fermata per il bruttissimo incidente. Alex Marquez è stato successivamente caricato in ambulanza ed è stato portato al centro medico. L’impressione è che sia andata veramente bene al pilota spagnolo, che dopo lo scontro con Acosta ha deviato la sua traiettoria a velocità altissima verso le barriere a destra, prima di volare letteralmente dalla moto, distrutta in mille pezzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, bruttissimo incidente e bandiera rossa in Catalogna: Acosta rompe in rettilineo e Alex Marquez vola. Coinvolto anche Di Giannantonio

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Moto2: bruttissimo incidente ad Austin, fortunatamente tutti i piloti sono coscienti | MotoGP

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