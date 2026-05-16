Durante il Gran Premio della Catalogna 2026, sesta tappa del campionato mondiale di MotoGp, Alex Marquez ha conquistato la vittoria nella gara sprint. Il pilota della Ducati Gresini ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, che corre con una KTM, e a Fabio Di Giannantonio, in sella a una Ducati VR46. La competizione si è svolta sulla pista catalana, con Marquez che ha mantenuto la leadership sin dalle prime fasi della corsa.

Alex Marquez vince la gara sprint del Gp della Catalogna 2026, sesta tappa del mondiale di MotoGp. Il pilota della Ducati Gresini ha preceduto la Ktm di Pedro Acosta, terzo Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. Caduta dopo pochi giri per Jorge Martin su Aprilia mentre il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi, chiude al nono posto. Alex Marquez: “Vittoria importantissima, devo gestire meglio gomma anteriore”. “Nel finale ho cercato di concentrarmi su me stesso e tenere il passo, soffrivo con la gomma anteriore, ho spinto forte, forse un po’ troppo, devo migliorare nella gestione della gomma. E’ una vittoria importantissima, sono riuscito a trovare il mio ritmo e sono felice”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - MotoGp, Gp Catalogna 2026: Alex Marquez vince la sprint davanti ad Acosta e Di Giannantonio

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