Terribile incidente! Coinvolto il grande campione

Un grave incidente si è verificato a Barcellona durante una gara di moto, coinvolgendo un noto campione del settore. Per alcuni istanti, la scena ha lasciato tutti senza parole, con le moto che percorrevano un rettilineo sotto il rumore intenso delle moto in corsa. Le immagini mostrano l’impatto tra le due moto, con uno dei veicoli che si ribalta e viene colpito da un’altra moto in corsa. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Per qualche secondo, a Barcellona, sembra che il tempo si fermi. Un rettilineo, le moto lanciate, il rumore pieno della gara. Poi qualcosa cambia all’improvviso: un movimento anomalo, una traiettoria che non torna, e la sensazione che stia per succedere l’impensabile. In tribuna e ai box, si capisce subito che non è una “semplice” scivolata. Il GP della Catalogna, sul circuito del Montmelò, entra così nella sua pagina più drammatica: la corsa viene interrotta con bandiera rossa dopo un incidente violentissimo che coinvolge Alex Marquez e Pedro Acosta, con Fabio Di Giannantonio toccato in modo marginale. Tutto accade al 12° giro, proprio mentre la gara stava diventando una battaglia vera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tributes Pour In After Joshua Team Members Die in Fatal Nigeria Crash Sullo stesso argomento Il campione italiano travolto da un’auto: terribile incidenteNuovo stop per Davide Stella, atleta della UAE Team Emirates Gen Z: il corridore è stato coinvolto in un incidente mentre si allenava su strada. Come sta il bimbo di 3 anni coinvolto nel terribile incidente nella galleria di AnconaAncona, 19 marzo 2026 – La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime dopo l’incidente avvenuto mercoledì pomeriggio all’interno... Terribile incidente nel GP Catalogna di MotoGP: Alex Marquez tampona Acosta e si schianta sulle barrierePaura durante il GP della Catalogna della MotoGP: Pedro Acosta si ferma improvvisamente in rettilineo per un problema tecnico, Alex Marquez non riesce ... fanpage.it Terribile incidente sull'A9: scontro tra furgone, camion e auto, tra i feriti un bimboQuesta mattina, 16 maggio 2026, intorno alle ore 5.30, si è verificato un terribile incidente stradale sull’A9 direzione Como: coinvolti nello scontro un camion, un furgone e un’auto che si è ribaltat ... notizie.it