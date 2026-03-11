Il campione italiano travolto da un’auto | terribile incidente

Un atleta della UAE Team Emirates Gen Z è stato coinvolto in un incidente mentre si allenava su strada. Il corridore italiano è stato travolto da un’auto, suscitando preoccupazione intorno alle sue condizioni. L’incidente è avvenuto durante una sessione di allenamento e ha portato all’intervento delle autorità competenti. I dettagli sulla dinamica e le conseguenze non sono ancora stati comunicati.

Nuovo stop per Davide Stella, atleta della UAE Team Emirates Gen Z: il corridore è stato coinvolto in un incidente mentre si allenava su strada. L'episodio è avvenuto durante la fase di rientro dopo l'infortunio rimediato all' AlUla Tour, quando una vettura lo ha colpito in pieno. A rendere noto quanto accaduto è stato lo stesso Stella, che ha pubblicato uno sfogo sul proprio profilo Instagram, riportando la dinamica dell'investimento e le conseguenze fisiche dell'impatto. La ricostruzione dell'incidente: l'investimento durante l'allenamento. Nel racconto condiviso dal ciclista, l'incidente sarebbe avvenuto a distanza di due settimane dalla ripresa dell'attività dopo il precedente infortunio.