Il bambino di 3 anni coinvolto nell’incidente avvenuto mercoledì pomeriggio nella galleria del Montagnolo, tra Torrette e il Pinocchio, si trova in ospedale. La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime a seguito dell’incidente verificatosi nella statale 16. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Ancona, 19 marzo 2026 – La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime dopo l’incidente avvenuto mercoledì pomeriggio all’interno della galleria del Montagnolo, lungo la statale 16, tra Torrette e il Pinocchio. E’ un fascicolo a carico di ignoti, per ora, in attesa che gli accertamenti della polizia locale, coordinata dal pm Rosario Lioniello, stabilisca la dinamica del sinistro stradale che ha causato il ferimento di tre persone, un padre di 40 anni e i suoi due figli, un bambino di 3 anni e una bambina di 8 anni. Come sta il bimbo di 3 anni dopo l’incidente. Le condizioni del bambino più piccolo permangono gravi ed è ricoverato in Rianimazione, all’ospedale Salesi, in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Come sta il bimbo di 3 anni coinvolto nel terribile incidente nella galleria di Ancona

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