A ottantotto anni scappa dalla residenza protetta ore di paura a Terni
Nella notte a Terni un uomo di ottantotto anni è scappato da una residenza protetta situata in via Antiochia. La fuga ha causato momenti di apprensione tra il personale e i residenti, che hanno allertato le forze dell’ordine. La polizia ha avviato le ricerche per rintracciare l’anziano, che si è allontanato senza lasciare tracce. Nessuna informazione è stata resa nota sulle sue condizioni o sui motivi della fuga.
Ore di paura la notte scorsa a Terni per la “fuga” di un ottantottenne da una residenza protetta nella zona di via Antiochia. L’allarme è scattato intorno alle 22 quando è stata segnalata la scomparsa dell’anziano ospite, che si era allontanato dalla struttura calandosi da una finestra. Sul posto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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