A ottantotto anni scappa dalla residenza protetta ore di paura a Terni

Nella notte a Terni un uomo di ottantotto anni è scappato da una residenza protetta situata in via Antiochia. La fuga ha causato momenti di apprensione tra il personale e i residenti, che hanno allertato le forze dell’ordine. La polizia ha avviato le ricerche per rintracciare l’anziano, che si è allontanato senza lasciare tracce. Nessuna informazione è stata resa nota sulle sue condizioni o sui motivi della fuga.