Terni al via Province X Giovani | incontri nelle scuole legalità e attività contro disagio devianze giovanili e dipendenze social

A Terni è iniziato il progetto “Province X Giovani”, promosso dalla Provincia di Terni in collaborazione con Upi Umbria. Il programma prevede incontri nelle scuole dedicati a temi come legalità, disagio, dipendenze sociali e attività rivolte ai giovani tra i 14 e i 35 anni. L’obiettivo è coinvolgere i ragazzi in percorsi di partecipazione e promuovere il protagonismo attivo nel loro territorio.

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A Terni prende il via “Province X Giovani”, il progetto promosso dalla Provincia di Terni insieme a Upi Umbria per contrastare disagio, devianze e fragilità giovanili attraverso percorsi di partecipazione, legalità e protagonismo attivo rivolti ai ragazzi tra i 14 e i 35 anni. L’iniziativa è.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Cultura della legalità: proseguono gli incontri dell’Arma nelle scuoleNegli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno proseguito gli incontri di prossimità sul territorio del capoluogo. Contrasto al disagio giovanile e alla violenza: al via gli incontri con le scuole in PrefetturaContrastare il disagio giovanile e la violenza: questo lo scopo dell'alleanza siglata tra istituzioni e mondo della scuola. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Controlli a tappeto dei carabinieri a Terni e provincia: arresti, denunce e sanzioni; Sicurezza sulle strade. La provincia di Terni lancia una campagna per i giovani; Provincia di Terni, ok al bilancio: +9 milioni di euro, come impiegare le risorse -; Terni. Truffe agli anziani, in Provincia Questura e Lions per la prevenzione. Provincia di Terni, al via la nuova consiliaturaSi è insediato ufficialmente giovedì 17 il nuovo Consiglio provinciale di Terni, riunitosi a Palazzo Bazzani per con seduta convocata alle 11,30. Il Consiglio ha votato all'unanimità l'esame delle ... ansa.it Provincia di Terni, ok al bilancio: +9 milioni di euro, come impiegare le risorseCome impiegare le risorse, tenuto conto di un avanzo di gestione pari a 9 milioni, è stato il tema caldo dell’utima seduta di consiglio provinciale a Terni. Il rendiconto è passato senza voti contrari ... umbria24.it Cronache di spogliatoio. . Fabio Melillo è stato molto più di un semplice allenatore. A Terni si respira ancora la sua mentalità, si può toccare con mano la sua passione per il calcio e la sua mentalità. La Ternana Women non ha dimenticato chi ha lasciato un se - facebook.com facebook #Terni, #concessione #impianti #sportivi: alzate le stime. Il ‘ #Laureti’ sale a 571.760 euro per 10 anni x.com