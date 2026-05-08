Terni al via Province X Giovani | incontri nelle scuole legalità e attività contro disagio devianze giovanili e dipendenze social

Da ternitoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni è iniziato il progetto “Province X Giovani”, promosso dalla Provincia di Terni in collaborazione con Upi Umbria. Il programma prevede incontri nelle scuole dedicati a temi come legalità, disagio, dipendenze sociali e attività rivolte ai giovani tra i 14 e i 35 anni. L’obiettivo è coinvolgere i ragazzi in percorsi di partecipazione e promuovere il protagonismo attivo nel loro territorio.

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A Terni prende il via “Province X Giovani”, il progetto promosso dalla Provincia di Terni insieme a Upi Umbria per contrastare disagio, devianze e fragilità giovanili attraverso percorsi di partecipazione, legalità e protagonismo attivo rivolti ai ragazzi tra i 14 e i 35 anni. L’iniziativa è.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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