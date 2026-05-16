Terni degrado al parcheggio adiacente alla Basilica di San Valentino | In tre giorni nessuno è passato a pulire in un' area a forte vocazione turistica

A Terni, un parcheggio vicino alla Basilica di San Valentino si trova in condizioni di abbandono, con sporcizia e degrado visibili. In tre giorni nessuno è intervenuto per effettuare la pulizia, nonostante l'area sia molto frequentata dai visitatori. La situazione è stata segnalata da alcuni cittadini, evidenziando l'assenza di interventi di manutenzione in questa zona turistica importante della città. La mancanza di interventi si protrae per più giorni, creando un quadro di incuria evidente.

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