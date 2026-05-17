La Ternana Women ha conquistato una vittoria contro il Milan nella partita di debutto in Serie A femminile. La squadra ha mantenuto la porta inviolata durante la prima frazione di gioco, contrastando efficacemente le offensive avversarie. Nel corso della ripresa, è stato un’azione da destra a innescare il gol decisivo. La difesa ha saputo limitare le iniziative delle punte di maggiore rilievo del Milan, mentre l’attaccante ha sfruttato un cross per insaccare la rete vittoria.

? Domande chiave Come ha fatto la difesa a contenere le punte di diamante milanesi?. Chi ha scatenato l'azione che ha portato al gol decisivo?. Perché il gol di Pastrenge è stato annullato dal controllo arbitrale?. Quali elementi tattici hanno permesso alle Fere di dominare il gioco?.? In Breve Gol di Làzaro al 47' del secondo tempo dopo recupero di Pastrenge e Labate.. Petrara colpisce la traversa nel primo tempo e influenza il ritmo della gara.. La Ternana ha già garantito la permanenza in Serie A con due giornate anticipo.. Ammonizioni ricevute in campo da Ardizzone, Pacioni e Kovisto durante il match.. Al Moreno Gubbiotti la Ternana Women batte il Milan per 1-0, chiudendo così l’esordiente stagione in Serie A con un successo di rilievo ottenuto davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ternana Women batte il Milan: trionfo di Làzaro per l’esordio in Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan-Ternana W. 3-0 | Van Dooren apre, Kyvag chiude il tris rossonero |

Sullo stesso argomento

Calcio femminile, obiettivo salvezza raggiunto: la Ternana Women resta in serie ALa Ternana Women conquista la salvezza e resta nel massimo campionato anche per la prossima stagione.

Juventus Women Primavera, trionfo in Viareggio Women’s Cup: le bianconere alzano per la quarta volta il trofeodi Redazione JuventusNews24Juventus Women Primavera, trionfo in Viareggio Women’s Cup: le bianconere alzano per la quarta volta il trofeo giovanile...

TRE VOLTE PIÙ IN ALTO Leggi il giornale: ilromanista.eu/prima-pagina La Roma Femminile batte la Ternana e vince il suo terzo Scudetto. In un Tre Fontane gremito arriva un trionfo tanto inatteso, quanto meritato (Pag 2-3) Una rinascita (Pag 2-3) x.com

La Ternana Women chiude in bellezza battendo il Milan: decide Lazaro al 93'La Ternana Women chiude la prima stagione in Serie A con una vittoria di prestigio. Al Moreno Gubbiotti le ragazze superano di misura il Milan al termine di una partita intensa, divertente e giocata ... sporterni.it

Serie A Women, la Ternana chiude battendo il Milan. Pari fra Napoli e SassuoloNelle due gare delle 15:00 di Serie A Women sono arrivati un pareggio e una vittoria. Il Napoli Women ha chiuso la sua stagione dividendosi la posta in palio con il Sassuolo: vantaggio immediato nerov ... tuttomercatoweb.com