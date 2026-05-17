Ternana Women batte il Milan | trionfo di Làzaro per l’esordio in Serie A

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ternana Women ha conquistato una vittoria contro il Milan nella partita di debutto in Serie A femminile. La squadra ha mantenuto la porta inviolata durante la prima frazione di gioco, contrastando efficacemente le offensive avversarie. Nel corso della ripresa, è stato un’azione da destra a innescare il gol decisivo. La difesa ha saputo limitare le iniziative delle punte di maggiore rilievo del Milan, mentre l’attaccante ha sfruttato un cross per insaccare la rete vittoria.

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? Domande chiave Come ha fatto la difesa a contenere le punte di diamante milanesi?. Chi ha scatenato l'azione che ha portato al gol decisivo?. Perché il gol di Pastrenge è stato annullato dal controllo arbitrale?. Quali elementi tattici hanno permesso alle Fere di dominare il gioco?.? In Breve Gol di Làzaro al 47' del secondo tempo dopo recupero di Pastrenge e Labate.. Petrara colpisce la traversa nel primo tempo e influenza il ritmo della gara.. La Ternana ha già garantito la permanenza in Serie A con due giornate anticipo.. Ammonizioni ricevute in campo da Ardizzone, Pacioni e Kovisto durante il match.. Al Moreno Gubbiotti la Ternana Women batte il Milan per 1-0, chiudendo così l’esordiente stagione in Serie A con un successo di rilievo ottenuto davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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