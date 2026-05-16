Nella notte appena trascorsa, all’interno di un carcere di Avellino, si è verificato un episodio di violenza tra i detenuti. Un detenuto appena trasferito sarebbe stato coinvolto in un’aggressione da parte di altri reclusi. Agenti penitenziari sono intervenuti prontamente e sono riusciti a salvare la vittima. Durante l’operazione, sono stati sequestrati cinque cellulari, probabilmente nascosti tra i detenuti o nelle aree di servizio. La situazione rimane sotto controllo, con le autorità che stanno monitorando gli sviluppi.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuova notte di tensione alla Casa Circondariale di Avellino, dove un detenuto appena trasferito sarebbe stato vittima di un violento agguato da parte di altri reclusi. Solo il rapido intervento della Polizia Penitenziaria ha evitato conseguenze più gravi. Durante i controlli esterni, inoltre, gli agenti hanno recuperato un pacco contenente cinque smartphone e caricabatterie, probabilmente introdotti tramite drone o lancio dall’esterno. Non si arresta la spirale negativa che continua a stringere in una morsa la Casa Circondariale di Avellino. Tra aggressioni sfiorate e tentativi di introdurre materiale illecito, la struttura di Bellizzi Irpino si conferma uno dei fronti più delicati sul piano della sicurezza e dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Agguato in carcere, detenuto salvato dagli agenti: sequestrati anche 5 cellulari

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