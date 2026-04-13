Alle 18 si è scatenata una rivolta all’interno di un carcere minorile, con urla e colpi che hanno riempito i corridoi. La situazione è peggiorata rapidamente, portando all’attivazione dell’allarme acustico. Dopo l’evento, cinque giovani di vent’anni sono stati trasferiti in un’altra struttura. Durante la protesta, alcuni detenuti hanno rivolto minacce agli agenti, dicendo che non avrebbero dormito.

ROVIGO - Il primo segnale arriva alle 18: urla, colpi, poi la sirena dell’allarme che inizia suonare. È da qui che sabato prende forma la rivolta con tentativo di evasione nel carcere minorile di Rovigo, attivo da meno di due mesi dopo l’intervento di riqualificazione che lo aveva presentato come struttura “modello” e “pilota” non solo del Veneto, ma di tutt’Italia. A innescare il caos sono stati cinque detenuti “giovani adulti”, tra i 18 e i 24 anni. Due moldavi, un ucraino, un bulgaro e un italiano trasferiti a fine febbraio dal carcere di Treviso. IL PIANO Nelle settimane successive al loro arrivo hanno osservato con attenzione la struttura, studiandone spazi, orari e turni del personale della polizia penitenziaria.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Carcere minorile, scoppia la rivolta: trasferiti i 5 ventenni dopo la tentata evasione. Minacce agli agenti: «Adesso non dormite»

Carcere minorile, "rischio deriva negativa" dopo la doppia evasione. Polizia penitenziaria: "Va sfollato"La relazione del Garante dei detenuti Antonio Ianniello: "Cantiere e sovraffollamento peggiorano il clima tra i detenuti".

Rivolta e lancio di oggetti: scoppia una lite tra gruppi di detenuti nel carcere minorile Beccaria a MilanoNel carcere minorile Beccaria di Milano, ieri pomeriggio, 1 marzo, è scoppiata una forte rivolta tra diversi gruppi e 'fazioni' di detenuti.