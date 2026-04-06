Monserrato | carabiniere fuori servizio blocca furto di Vespa

A Monserrato, un uomo di 53 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri dopo aver rubato una Vespa all’interno di un complesso residenziale. Il fatto è stato fermato grazie all’intervento di un carabiniere che si trovava fuori servizio e ha bloccato il tentativo di furto. La polizia ha portato a termine le operazioni e ha portato l’uomo in caserma.

Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Monserrato dopo aver rubato una Vespa all’interno di un complesso residenziale durante la serata di ieri. L’operazione si è conclusa con il recupero del veicolo e l’intervento della Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena. L’episodio si è inserito in un quadro di sorveglianza intensificata nel territorio della provincia di Cagliari. I Carabinieri hanno infatti mantenuto un presidio costante lungo tutta l’area anche durante le giornate di Pasqua e Pasquetta, schierando numerose pattuglie per monitorare le criticità cittadine. Il fermo è scattato grazie alla prontezza di un carabiniere che, pur essendo fuori servizio, si trovava sul luogo e ha assistito all’azione criminale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monserrato: carabiniere fuori servizio blocca furto di Vespa Tentata rapina in tabaccheria, carabiniere fuori servizio blocca due giovaniDue cittadini tunisini, entrambi 25enni, sono stati arrestati per tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dai... Leggi anche: Furto di alcolici all'Esselunga, poliziotto fuori servizio blocca il giovane ladro Monserrato, scoperto da un carabiniere fuori servizio mentre cerca di rubare una Vespa: arrestatoI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena sono intervenuti nel comune di Monserrato a seguito di un episodio di furto consumato all’interno di un’area residenziale. unionesarda.it Furto di una Vespa a Monserrato, arrestato un 53enneFurto di una Vespa a Monserrato durante la Pasqua: arrestato un 53enne grazie all’intervento di un carabiniere libero dal servizio ... cagliaripad.it