Tenta di prendere la pistola alla guardia giurata | arrestato a Napoli Centrale

Un uomo di 35 anni è stato fermato dalla polizia presso la stazione di Napoli Centrale. Durante l’intervento, ha cercato di impadronirsi della pistola di una guardia giurata, opponendo resistenza e provocando lesioni a un agente. L’arresto è avvenuto sul posto, mentre il 35enne è stato portato in commissariato. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle eventuali armi o altri oggetti trovati addosso all’uomo durante le operazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui