Tenta di prendere la pistola alla guardia giurata | arrestato a Napoli Centrale

Da napolitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni è stato fermato dalla polizia presso la stazione di Napoli Centrale. Durante l’intervento, ha cercato di impadronirsi della pistola di una guardia giurata, opponendo resistenza e provocando lesioni a un agente. L’arresto è avvenuto sul posto, mentre il 35enne è stato portato in commissariato. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle eventuali armi o altri oggetti trovati addosso all’uomo durante le operazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un 35enne è stato arrestato dalla polizia nella zona della stazione di Napoli Centrale con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e tentata rapina.L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi nell’ambito del servizio "Stazioni Sicure", durante i controlli predisposti nello scalo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Security Guard Married a CEO by Accident

Video The Security Guard Married a CEO by Accident

Sullo stesso argomento

Attimi di follia all’ospedale, aggredisce una guardia giurata e tenta di rubargli la pistola: arrestatoLucca, 5 maggio 2026 – Ha aggredito una guardia giurata, tentando di sottrargli anche la pistola di ordinanza.

Tenta di rubare in un supermercato e aggredisce una guardia giurata a Genova, arrestato 29enneUn arresto per tentata rapina impropria, questoil bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri pomeriggio a Genova, dove un 29enne...

tenta di tenta di prendere laTenta di prendere la pistola alla guardia giurata: arrestato a Napoli CentraleL’uomo, 35 anni, era in evidente stato di alterazione. Decisivo l’intervento degli agenti della polizia ferroviaria ... napolitoday.it

tenta di tenta di prendere laInveste una turista in via Faenza e tenta di fuggireFIRENZE- Momenti di tensione ieri sera nel tratto pedonale di via Faenza, quando una ciclista ha investito e gettato a terra una turista. La strada era gremita di gente, subito dopo cena, quando due ... nove.firenze.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web