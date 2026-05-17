Tenta di prendere la pistola alla guardia giurata | arrestato a Napoli Centrale
Un uomo di 35 anni è stato fermato dalla polizia presso la stazione di Napoli Centrale. Durante l’intervento, ha cercato di impadronirsi della pistola di una guardia giurata, opponendo resistenza e provocando lesioni a un agente. L’arresto è avvenuto sul posto, mentre il 35enne è stato portato in commissariato. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle eventuali armi o altri oggetti trovati addosso all’uomo durante le operazioni.
Un 35enne è stato arrestato dalla polizia nella zona della stazione di Napoli Centrale con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e tentata rapina.L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi nell’ambito del servizio "Stazioni Sicure", durante i controlli predisposti nello scalo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
The Security Guard Married a CEO by Accident
Sullo stesso argomento
Attimi di follia all’ospedale, aggredisce una guardia giurata e tenta di rubargli la pistola: arrestatoLucca, 5 maggio 2026 – Ha aggredito una guardia giurata, tentando di sottrargli anche la pistola di ordinanza.
Tenta di rubare in un supermercato e aggredisce una guardia giurata a Genova, arrestato 29enneUn arresto per tentata rapina impropria, questoil bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri pomeriggio a Genova, dove un 29enne...
Tenta una rapina armato di pistola e con una maschera di silicone sul viso, arrestato roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
Enrico Rizzi. . Dopo multa per cane a catena, tenta di lanciarmi le pietre. Poi esce in strada per aggredirmi. L’ho bloccato con lo spray al peperoncino - Facebook facebook
L'Ultimatum di Mr. Squishy: L'autore tenta di diagrammare una frase di quasi mille parole dal Mister Squishy di DFW reddit
Tenta di prendere la pistola alla guardia giurata: arrestato a Napoli CentraleL’uomo, 35 anni, era in evidente stato di alterazione. Decisivo l’intervento degli agenti della polizia ferroviaria ... napolitoday.it
Investe una turista in via Faenza e tenta di fuggireFIRENZE- Momenti di tensione ieri sera nel tratto pedonale di via Faenza, quando una ciclista ha investito e gettato a terra una turista. La strada era gremita di gente, subito dopo cena, quando due ... nove.firenze.it