Tennis Torneo Under 18 ' Città di Santa Croce-Mauro Sabatini' | l' Italia torna sul gradino più alto con Simone Massellani

Nel torneo Under 18 'Città di Santa Croce-Mauro Sabatini', disputato a Santa Croce sull’Arno, l’Italia ha conquistato il primo posto nel settore maschile dopo undici anni. Simone Massellani è stato il protagonista della finale, portando a casa il titolo nel torneo internazionale juniores di livello J300, considerato il più importante in Italia nel suo genere. La vittoria rappresenta un risultato significativo per il tennis giovanile italiano, che torna a salire sul podio in questa manifestazione.

L’Italia torna sul tetto del mondo a Santa Croce sull’Arno. Undici anni dopo l’ultimo sigillo azzurro al Torneo ITF under 18 'Città di Santa Croce – Mauro Sabatini', unico torneo internazionale juniores di grado J300 nel nostro paese, Simone Massellani trionfa nel tabellone maschile ed entra di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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