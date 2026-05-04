Internazionali ITF Under 18 ' Città di Santa Croce' | il tennis si illumina con i talenti italiani e mondiali
La quarantasettesima edizione del torneo ITF Under 18 ‘Città di Santa Croce’ si svolgerà dal 9 al 16 maggio presso il circolo tennis locale. L'evento vede la partecipazione di giovani tennisti italiani e internazionali, pronti a confrontarsi su campi in terra battuta. La manifestazione rappresenta una tappa importante per i talenti emergenti, che si sfideranno per conquistare punti e visibilità nel circuito giovanile.
Nel mezzo del più grande boom della storia del tennis italiano, la quarantaseiesima edizione del Torneo ITF giovanile ‘Città di Santa Croce’ Mauro Sabatini, organizzato dal Tc Santa Croce sull’Arno dal 9 al 16 maggio, è pronta a lustrare i suoi gioielli, i futuri campioni che a breve andranno a.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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