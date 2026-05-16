Massellani domina il brasiliano e punta al titolo a Santa Croce

Nella semifinale di Santa Croce, Massellani ha affrontato e superato il giocatore brasiliano, consolidando la sua posizione nel torneo. La partita si è svolta su una superficie diversa rispetto alle precedenti, portando a variazioni di ritmo e strategie tra i contendenti. Nella semifinale maschile, l’italiano Gribaldo è stato sconfitto in una delle partite che ha portato alla finale. La competizione si sta svolgendo senza altri dettagli sui risultati delle altre sfide.

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