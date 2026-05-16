Massellani domina il brasiliano e punta al titolo a Santa Croce
Nella semifinale di Santa Croce, Massellani ha affrontato e superato il giocatore brasiliano, consolidando la sua posizione nel torneo. La partita si è svolta su una superficie diversa rispetto alle precedenti, portando a variazioni di ritmo e strategie tra i contendenti. Nella semifinale maschile, l’italiano Gribaldo è stato sconfitto in una delle partite che ha portato alla finale. La competizione si sta svolgendo senza altri dettagli sui risultati delle altre sfide.
? Punti chiave Come ha influito il cambio di superficie sulla semifinale di Massellani?. Chi ha battuto l'italiano Gribaldo nelle semifinali maschili?. Perché la pioggia ha stravolto le gerarchie del torneo?. Quale giocatrice cinese ha dominato il tabellone femminile senza subire set?.? In Breve Yannik Alvarez batte Matteo Gribaldo 6-4 6-1 per la finale under 18.. Yu Jun Lin supera Renee Alame con il punteggio di 6-2 6-0.. Daphnee Mpetshi Perricard vince contro Zhang Qian Wei per 7-6 7-5.. Il maltempo ha spostato le sfide dai campi esterni alle strutture indoor.. Simone Massellani raggiunge la finale degli Internazionali ITF Città di Santa Croce dopo una semifinale dominata sul campo indoor del Tennis Club Santa Croce sull’Arno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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