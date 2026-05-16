Il brindisino Luigi Lamarina trionfa in Albania | vince il Tennis Europe Under 14 di doppio

Luigi Lamarina, giovane tennista originario di Brindisi, ha conquistato un importante successo in Albania partecipando al torneo Tennis Europe Under 14 di doppio, svoltosi a Shkodër. La competizione ha visto la presenza di numerosi giovani atleti provenienti da diverse nazioni, e Lamarina si è distinto nel torneo di doppio, portando a casa la vittoria. Questo risultato rappresenta un traguardo rilevante per il ragazzo, che si è imposto tra molti avversari nel corso della competizione.

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