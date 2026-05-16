Il brindisino Luigi Lamarina trionfa in Albania | vince il Tennis Europe Under 14 di doppio
Luigi Lamarina, giovane tennista originario di Brindisi, ha conquistato un importante successo in Albania partecipando al torneo Tennis Europe Under 14 di doppio, svoltosi a Shkodër. La competizione ha visto la presenza di numerosi giovani atleti provenienti da diverse nazioni, e Lamarina si è distinto nel torneo di doppio, portando a casa la vittoria. Questo risultato rappresenta un traguardo rilevante per il ragazzo, che si è imposto tra molti avversari nel corso della competizione.
Prestigioso risultato per il brindisino Luigi Lamarina al torneo Tennis Europe di Shkodër, in Albania, nella categoria Under 14. Il giovane atleta, nato nel 2012 e tesserato con il Ct Maglie, ha conquistato il titolo nel torneo di doppio, aggiungendo un altro importante successo internazionale al. 🔗 Leggi su Today.it
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