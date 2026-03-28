Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il doppio al Miami Open, torneo Masters 1000 in corso sul cemento dell’Hard Rock Stadium. La coppia italiana ha avuto la meglio in finale, contribuendo a un risultato che rafforza la presenza italiana nel circuito internazionale. Il torneo, con un montepremi totale di 9 milioni di dollari, vede protagonisti anche altri giocatori di rilievo nel singolo e nel doppio.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il “ Miami Open “, secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell’ Hard Rock Stadium (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari). L’emiliano e il piemontese, teste di serie numero 7, hanno superato in finale la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henri Patten, quarti del seeding, con il punteggio di 6-4 6-2, maturato in un’ora e 13 minuti di gioco. In Florida, nella loro quindicesima finale come coppia, Bolelli e Vavassori mettono in bacheca il loro nono titolo in carriera, il secondo stagionale dopo l’Atp 500 di Rotterdam. Trionfo di Bolelli e Vavassori a Miami. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Impresa azzurra nel doppio al Miami Open: Bolelli e Vavassori dominano. L’Italia del tennis vale oro

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