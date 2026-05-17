Oggi la squadra femminile di serie B2 del Tc Sinalunga disputa la quarta giornata del girone 3 in casa contro il Ct Grosseto. La formazione ospite, che guida la classifica con nove punti, non ha ancora subito sconfitte in questa stagione. La partita si svolge nel territorio di Sinalunga, con le atlete locali pronte a confrontarsi con una delle squadre più forti del campionato. La sfida si inserisce nel calendario ufficiale della competizione e vede le due formazioni affrontarsi sul campo.

Torna in campo la squadra femminile di serie B2 del Tc Sinalunga. Le ragazze giocheranno in casa la quarta giornata del girone 3 ospitando il forte Ct Grosseto che guida a punteggio pieno (9 punti) e ancora imbattuto. Ma il Tc Sinalunga è in grande crescita ed è secondo in classifica con 4 punti (l’altra squadra del territorio senese presente è il Ct Piancastagnaio con 3 punti). Giocherà spinto dall’entusiasmo frutto anche della bella vittoria per 4-0 ottenuta domenica scorsa nei campi del Tc Ippodromo Cesena. Hanno vinto nei singolari Celeste Faustini, la forte spagnola Lucia Natal Gomez (imbattuta da giocatrice del Tc Sinalunga), Margherita Ferretti, talento del vivaio, e, nel doppio, la coppia Natal Gomez-Ferretti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis femminile. Sinalunga in casa. Oggi il confronto con il forte Grosseto

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