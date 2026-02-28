La Pallavolo Grosseto affronta in casa la squadra del Calenzano nella serie C femminile. L'obiettivo delle padrone di casa è ottenere una vittoria che permetta di mantenere le distanze dalle squadre in lotta per la salvezza e di accumulare punti necessari per migliorare la classifica. La partita si svolge senza margine di errore, con entrambe le formazioni determinate a portare a casa il risultato.

Vincere per tenere a bada e a debita distanza le formazioni in corsa salvezza, vincere per tornare a fare punti e mettersi in salvo il prima possibile. La Pallavolo Grosseto ’Giorgio Peri’ torna in campo oggi alle 21 per la diciassettesima giornata di serie C femminile del girone B. sfida casalinga contro Calenzano Volley: la formazione di Elisabetta Alberti è settima in classifica con 26 punti, proprio a metà graduatoria, mentre Calenzano è un po’ sotto, al decimo posto con 20 punti. Ciò a dimostrazione di quanto sia corta la classifica, con le squadra in corsa per la salvezza che ora sono chiamate a fare punti. Per quanto le ultime tre sembrino oramai spacciate, per le grossetane c’è da fare punti per tenersi a distanza di sicurezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie c femminile. La Pallavolo Grosseto in casa. Arriva il Calenzano: niente scherzi

